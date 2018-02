Quoi surveiller aujourd'hui?

Bon anniversaire, 911!

C’est la fête au numéro 911, que presque toutes les villes et communautés rurales des États-Unis et du Canada utilisent en cas d’urgence. Le premier appel au 911 a été fait à Haleyville en Alabama, le 16 février 1968, il y a donc 50 ans. Après des années de tractations avec les compagnies de télécommunication, une commission fédérale américaine s’était entendue sur ce moyen simple et efficace, d’inspiration britannique, pour lancer des alertes. À Londres, on fait le 999 depuis les années 1930.



L’implantation a commencé ici en 1972. Plus de 95 % de la population canadienne a accès au service, qui reçoit plus de 12 millions d’appels par année. Une nouvelle génération (NG-911) permettra bientôt de transférer des images et d’autres données à la police, aux ambulanciers ou aux pompiers.