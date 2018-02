Pyeongchang, la suite

Parlant d’unifolié, on verra d’ailleurs aujourd’hui si un athlète canadien pourra le brandir après une épreuve olympique. Parce que tout ça se poursuit à Pyeongchang, et vous avez comme d’habitude une rubrique Pour votre info taillée sur mesure ici.



Et toujours en « mode olympique », on notera que c’est un 15 février, en 2002, que les patineurs artistiques canadiens Jamie Salé et David Pelletier s’étaient vu attribuer une médaille d’or… quatre jours après avoir été déclassés par un couple russe à Salt Lake City. On passe les détails, mais une juge française avait avoué avoir subi des pressions pour voter en faveur des Russes.