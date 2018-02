Six producteurs fourniront 62 000 kg de cannabis à la SAQ

La Société des alcools du Québec se tourne vers six producteurs de cannabis, dont cinq établis à l’extérieur de la province, pour lui fournir 62 000 kilogrammes pendant la première année où le produit pourra être utilisé légalement à des fins récréatives au Canada.

C’est néanmoins la société québécoise Hydropothicaire, dont le siège social se trouve à Gatineau, qui a obtenu la part du lion, décrochant une entente pour au moins 20 000 kg.

« C’est une importante commande pour nous, a expliqué son président-directeur général, Sébastien St-Louis, mercredi, au cours d’un entretien téléphonique. C’est 20 millions de grammes. C’est très peu probable qu’il y ait déjà eu une vente illégale de cette ampleur. »

Les termes financiers entourant la signature des lettres d’intention entre les six producteurs et la société d’État ainsi que les critères du processus de sélection n’ont pas été dévoilés. La SAQ n’avait pas répondu aux questions de La Presse canadienne en avant-midi.

Ces six entreprises — qui comprennent notamment des géants présents au Québec, comme Canopy Growth et Aurora Cannabis — auront le mandat d’approvisionner les 15 succursales de la Société québécoise du cannabis (SQC) une fois que la consommation et la possession de marijuana seront légales, à compter du 1er juillet selon la cible d’Ottawa.

Aphria et Canopy Growth fourniront chacune au moins 12 000 kg à la société d’État. MedReleaf a conclu une entente pour 8000 kg. Aurora Cannabis et Tilray ont été sélectionnées pour 5000 kg chacune.

Quand Hydropothicaire aura complété sa nouvelle usine de 250 000 pieds carrés, l’entreprise pourra produire 25 000 kg de marijuana annuellement dès l’été. Elle ambitionne de quadrupler sa production annuelle de cannabis séché l’an prochain.

« La quantité de 20 000 kg nous semble appropriée », a souligné l’analyste Vahan Ajamian, de la firme Beacon Securities, dans une note envoyée par courriel, soulignant que 5000 kg produits par la société étaient destinés à des fins médicales.

Selon M. St-Louis, la société d’État avait approché l’ensemble des entreprises détentrices d’une licence fédérale de production au cours des derniers mois.

« Les 20 000 kilos, c’est seulement pour la première année, a-t-il dit. Nous nous attendons à aller plus loin en ce qui a trait à l’approvisionnement. Dans l’ensemble, le Québec a adopté une approche réfléchie en concluant des ententes avec les plus importants producteurs au pays. »