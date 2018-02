Le débat du jour: les fuites

Le juge qui préside les débats au procès de Marc-Yvan Côté et de Nathalie Normandeau (et d'autres) doit trancher aujourd’hui à savoir si les fuites médiatiques entourant cette histoire remettent en question — ou pas — la tenue d’un procès juste et équitable.



En décembre, l’avocat de M. Côté avait déposé une requête en arrêt des procédures qui arguait qu’une quinzaine de reportages impliquant les coaccusés les condamnaient «de facto dans l’esprit du public». Une autre requête pourrait empêcher la tenue du procès, celle-là liée aux retards dans les procédures (arrêt Jordan).