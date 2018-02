Meurtre d'un autochtone en Saskatchewan: le verdict de non-culpabilité fait réagir

La ministre fédérale de la Justice a affirmé que le Canada « peut et doit faire mieux », dans la foulée du procès d’un fermier Blanc de la Saskatchewan, qui a été acquitté après avoir accusé d’avoir abattu un jeune autochtone, suscitant l’émoi des Premières Nations de partout au pays.

Un jury de Battleford, en Saskatchewan, a délibéré pendant 13 heures avant de déclarer Gerald Stanley non-coupable de meurtre non-prémédité, vendredi, relativement au décès de Colten Boushie, un résidant de la Première Nation de Red Pheasant.

La ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a témoigné sa sympathie à la famille de M. Boushie, vendredi soir, ajoutant qu’elle était « engagée à travailler chaque jour pour assurer la justice à tous les Canadiens ».

Le premier ministre Justin Trudeau, qui avait aussi exprimé de l’empathie pour la famille du jeune homme sur Twitter, a commenté le dossier en marge d’un événement à Los Angeles, samedi.



« Je ne vais pas commenter sur le processus qui nous a mené au point où nous en sommes aujourd’hui, mais je vais dire que nous en sommes là en tant que pays depuis beaucoup trop longtemps », a-t-il déclaré.



Les Autochtones de partout au pays sont fâchés, ils ont le coeur brisé, et je sais que les Canadiens autochtones et non autochtones savent que nous devons faire mieux.