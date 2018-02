Quoi surveiller cette fin de semaine?

Allez, P. K. !

Le skeleton, le curling et même un match de hockey olympique opposant le Kazakhstan à la France vous laissent froid ? Pas de panique, le Canadien joue ce soir, et en plus, c’est contre Nashville, et donc P. K. Subban.

Le regretté P. K. ? En tout cas, l’ex-défenseur vedette de Montréal occupe le sommet du classement des marqueurs chez les Predators. Il a profité de la journée de vendredi pour visiter l’hôpital pour enfants auquel il a donné 10 millions en 2015.

Sa nouvelle équipe bataille ferme pour le premier rang du classement de la très exigeante section Centrale, réputée la plus forte. Son ancienne équipe livre un combat quasi désespéré pour faire les séries.