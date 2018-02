1 Paris, France, 7 février 2018 | Des chutes de neige exceptionnelles ont causé des perturbations inédites dans la région parisienne, mardi et mercredi, bloquant des routes et forçant même la fermeture de la tour Eiffel, haut lieu touristique au pays. Pour ceux épargnés par les problèmes de transport, toutefois, cet hiver soudain a été l'occasion de s'adonner à la marche... et aux sports d'hiver. Une piste de ski a en effet été improvisée à la basilique du Sacré-Coeur, sur la butte de Montmartre — endroit tout indiqué pour la glisse. Alain Jocard Agence France-Presse