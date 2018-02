Place à vos Jeux olympiques!

Vous êtes mordus de Jeux olympiques ?



Vous ne serez pas en reste avec la lecture du Devoir, toutes plateformes confondues. Même si nous composons avec un décalage horaire qui force un retard de 14 heures par rapport au fuseau de la Corée du Sud, nous relaierons chaque jour un résumé des épreuves et des faits marquants dans la journée olympique.



Pour faciliter l’écoute de vos Jeux, notre reporter Karl Rettino-Parazelli proposera quotidiennement sa sélection des épreuves à surveiller, assortie d’heures d’écoute locales.



Les amateurs seront ravis de retrouver pendant cette éclaircie olympique la plume du chroniqueur Jean Dion, maître dans l’art de la couverture olympique à distance !



Deux journalistes aguerris s’ajoutent à notre offre quotidienne : avec la rubrique « Dans le bleu des Jeux », Stéphane Baillargeon promet un regard critique aiguisé sur divers aspects de ce rendez-vous sportif international. Jean-François Nadeau s’intéressera quant à lui à l’histoire derrière un sport, un athlète, une coutume, un type de performance avec la rubrique « Dans le rétroviseur ».



Sur nos plateformes numériques, une baladodiffusion quotidienne — « Le Devoir des anneaux » — permettra non seulement à Valérie Duhaime et à nos quatre reporters de s’entretenir des faits saillants olympiques, mais aussi de partager les points de vue inédits de nos chroniqueurs.



Tous les matins, vous retrouverez les derniers résultats et les comptes rendus de la nuit sur toutes nos plateformes : tablette, application mobile et notre nouveau site Web.



Et puisque le décalage horaire n’existe pas sur Le Devoir numérique, suivez notre couverture en direct.



Place aux Jeux !