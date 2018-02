Quoi surveiller aujourd'hui?

La fusée du jour: «Falcon Heavy»

On dit d'elle que c'est la fusée «la plus puissante du monde», et elle doit décoller aujourd'hui de Cap Canaveral. La Falcon Heavy de SpaceX vise grand: amener un jour des équipages sur la Lune, voire sur Mars (là où seul Matt Damon est allé à ce jour).

Les médias parlent d'un lancement spectaculaire, ce que l'on serait tenté de croire puisque le projet est celui du milliardaire Elon Musk. Ce dernier considérera le lancement comme un succès si la fusée « quitte le pas de tir et ne le pulvérise pas en mille morceaux », rapportait l’Agence France-Presse hier.