«LeDevoir.com» se refait une beauté

Placide Couture - Abonné 4 février 2018 08 h 26

C'est réussi.

Bravo, c’est réussi. Le Devoir gagne en simplicité. Quand c’est plus simple, c’est aussi plus clair et plus compréhensible. Nous sommes tellement bombardés de toutes sortes de messages dans la jungle médiatique moderne qu’il est souvent difficile de s’y retrouver. Votre approche tout en douceur nous permet de faire un pas de plus dans notre intelligence du monde. Un monde en permanente transformation et de plus en plus complexe. Vous me permettez aussi d’arriver plus vite à l’essentiel.