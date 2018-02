OSM: Lucien Bouchard se dit «compatissant»

Le président du conseil d’administration de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), Lucien Bouchard, s’est dit « très compatissant et touché » par les témoignages de plusieurs musiciens publiés dans Le Devoir et La Presse samedi.

L’ancien premier ministre, qui est un ami de Charles Dutoit, a indiqué que la direction de l’OSM tire « une détermination renouvelée à faire régner au sein de l’OSM le respect de la dignité et des droits fondamentaux des musiciens et du personnel administratif ».

M. Bouchard était resté jusqu’ici muet au sujet de l’affaire Dutoit. L’ancien chef d’orchestre de l’OSM (1977-2002) est visé par de multiples allégations d’agressions sexuelles à travers le monde, et par une plainte de harcèlement sexuel déposée à l’OSM le 22 décembre dernier. Mais son nom demeure aussi associé à Montréal au harcèlement psychologique qu’il aurait fait subir à plusieurs musiciens.

Le 27 janvier, Le Devoir revenait sur les circonstances du départ de M. Dutoit de l’OSM et révélait que la direction de l’institution était au courant du problème de harcèlement psychologique vécu par les musiciens en 2002. Ceux-ci avaient notamment déposé une pétition en 1997 pour se plaindre « d’intimidation, de harcèlement et de violence verbale » de la part de M. Dutoit. La direction n’avait alors rien fait pour corriger la situation.

Ce samedi, des musiciens interrogés par les deux quotidiens témoignaient de ce que le comportement de M. Dutoit avait engendré comme stress et détresse psychologique. Dans Le Devoir, trois musiciens s’interrogeaient aussi sur les raisons ayant poussé l’OSM à réinviter Charles Dutoit à Montréal en 2016, sans avoir cherché à apaiser les blessures du passé.

M. Bouchard indique dans un communiqué émis en fin d’après-midi samedi que « nous [la direction de l’OSM] sommes très compatissants et touchés par l’expression des souffrances qui ont fait l’objet des témoignages de musiciens ».

Celui qui est président du c.a. depuis 2004 affirme que « la direction générale actuelle a déployé de nombreux efforts visant à créer une atmosphère d’harmonie et de collaboration. À cet égard, nous allons persister à prendre tous les moyens pour maintenir le climat de respect qui prévaut depuis l’arrivée de Kent Nagano, en 2006, comme directeur musical. »

La Guilde aussi

Outre M. Bouchard, la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ — qui est le syndicat des musiciens de l’OSM) a aussi salué « le courage et la franchise de ces musiciennes et musiciens qui ont livré ces touchants témoignages, sans oublier ceux et celles qui ont poursuivi leur carrière et leur vie dans le silence de leur souffrance. »

La Guilde estime que les témoignages « démontrent à quel point le harcèlement peut grandement affecter la santé psychologique et physique de ses victimes ».