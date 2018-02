SpaceX sur le point de lancer «la fusée la plus puissante du monde»

SpaceX s’apprête à lancer mardi sa fusée Falcon Heavy, décrite comme « la plus puissante du monde » et qui doit préfigurer les missions capables de transporter des équipages sur la Lune et peut-être sur Mars.

« Tous les voyants sont au vert pour un lancement à 13 h 30 » depuis Cap Canaveral, en Floride, s’est réjoui Elon Musk, patron de SpaceX, lundi après-midi sur Twitter.

« Lorsque Falcon Heavy s’élèvera, ce sera la fusée la plus puissante actuellement opérationnelle dans le monde », a tweeté la société en début de soirée, confirmant les détails du tir.

