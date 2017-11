Mairesse? Plutôt maire!

Quelle joie de voir plusieurs femmes accéder à la plus haute fonction élective dans leur ville ! De Montréal à Saguenay, de Longueuil à Lac-Mégantic, elles sont nombreuses à avoir remporté l’élection municipale. Mais comme il est affligeant d’entendre encore la désignation « mairesse », qui rappelle ce temps jadis où l’on avait des « doctoresses » en médecine, lesquelles sont heureusement devenues des « docteures », tout comme les auteures et les professeures.

Pourquoi ne pas moderniser l’usage en employant un terme épicène, maire ? On éviterait ainsi le désagréable suffixe qui évoque l’usurpation d’une fonction réservée aux hommes et on s’adresserait simplement à « Madame la Maire ». Cela nous éloignerait des relents de dentelle et de petit point, hérités d’une époque révolue.