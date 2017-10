Fais une femme de toi

À l’occasion des élections municipales qui auront lieu cet automne, Denis Coderre promet la parité de son comité exécutif. Il a annoncé son engagement avec, à son bras, non pas une, mais quarante-six femmes. C’est facile de se présenter ainsi accompagné devant les caméras pour « montrer l’exemple », mais pourquoi ne pas avoir pris un tel engagement dès son premier mandat ? Cela aurait-il un lien avec le fait que sa rivale soit une femme ? Sûrement pas… En 2013, le maire sortant avait l’occasion et les moyens de faire de son comité exécutif, un comité constitué d’une parité d’hommes et de femmes, il n’en a pourtant rien fait.

Monsieur Coderre est prêt à tout pour être réélu, mais serait-il prêt à nommer une femme à la tête du comité ? « Je ne suis pas rendu là. On va commencer par se faire élire, et puis on va regarder. » Évidemment. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Cela est déplorable, car selon une étude du Conseil du statut de la femme, le nombre de femmes élues en politique progresse très lentement : une hausse moyenne de 0,6 % chaque année entre 2005 et 2013.

Un jour, l’égalité hommes-femmes sera au rendez-vous. En attendant, les femmes devront continuer de se battre, comme elles le font depuis si longtemps.