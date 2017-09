Les élections municipales en données

1. Élu au suffrage ou élu sans opposition?



Plus d’un maire sur deux a été élu par acclamation lors des dernières élections municipales, une tendance qui se maintient d’élection en élection. Difficile de savoir s’il s’agit d’un désintérêt de la part des citoyens pour cette fonction ou d’un manque d’attractivité des conditions d’exercice. La rémunération minimale, prescrite par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), ne permet pas, en effet, de se consacrer exclusivement à ce poste dans les plus petites municipalités.

52,7% Élu sans opposition

47,2% Élu au suffrage

Quelle est la région où l'on retrouve le plus de femmes élues? 1- Côte-Nord 39,9 % 2- Montréal 36,6 % 3- Abitibi-Témiscamingue 35,9 %

Et le moins de femmes élues? 1- Centre-du-Québec 24,8 % 2- Saguenay–Lac-Saint-Jean 26,3 % 3- Chaudière-Appalaches 27 %

Candidatures féminines en 2013 Pour le poste de maire 17,7 % Pour le poste de conseiller 30,7 % Tous les postes 28,8 %

3. Quel âge ont vos élus?

52 ans Âge moyen des conseillers

57,6 ans Âge moyen des maires

Les femmes en politique municipale sont bien loin d’être dans la zone paritaire, y étant encore plus sous-représentées qu’aux paliers provincial (27,2 %) et fédéral (26 %). Fait à noter, la proportion des candidatures de femmes (17,7 %) est à peine plus élevée que leur élection confirmée (17,3 %). Il ne s'agirait donc pas d'une question d’électorat, mais de susciter davantage de candidatures féminines.Les tentatives pour rajeunir les conseils municipaux n’ont pas encore tout à fait porté leurs fruits. Malgré cette tendance générale, la proportion de candidats de plus de 65 ans a reculé entre 2005 et 2013, au profit de la tranche des 45-54 ans. Prenant note du problème, l’Union des municipalités du Québec a mis sur pied en 2007 une commission pour les jeunes élus afin d’encourager la relève municipale.La désaffection des citoyens pour leur droit de vote est la plus critique aux élections municipales. Il s’agit pourtant des élus que les citoyens sont les plus susceptibles de rencontrer et d’influencer. Le taux de participation était tout de même en légère hausse en 2013.