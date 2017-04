Action Longueuil éclate

Huit élus ont claqué la porte du parti de la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, cet après-midi, lui reprochant de les exclure de son cabinet. La candidate défaite à la chefferie, Josée Latendresse, et sept des élus qui l’appuyaient lors de la course se sont dissociés d’Action Longueuil pour siéger comme indépendants. La victoire de Sylvie Parent, candidate appuyée par la mairesse St-Hilaire, a divisé la formation politique à quelques heures de la séance du conseil municipal de lundi. La semaine dernière, les élus ont reçu un avis du greffe de la Ville de Longueuil les avisant qu’ils n’avaient plus accès au cabinet de la mairesse. Celui-ci est désormais réservé aux membres du comité exécutif, comme c’est le cas dans d’autres villes, par exemple Montréal.