Duchesneau nommé inspecteur général à Saint-Jérôme

Saint-Jérôme — Jacques Duchesneau, ex-député et ancien directeur de la police de Montréal, devient le nouvel inspecteur général au Bureau d’intégrité professionnelle et administrative (BIPA) de Saint-Jérôme, dans les Laurentides. En annonçant la création du BIPA, lundi, le maire de Saint-Jérôme, Stéphane Maher, a également confirmé la nomination de M. Duchesneau comme directeur adjoint du Service de police de la municipalité laurentienne. Le maire Maher a dit avoir été obligé de mettre sur pied un tel bureau à la suite des révélations de l’ancien directeur de l’ingénierie de la Ville, Érik Frigon, qui a détaillé devant le conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs le système de collusion grâce auquel quatre firmes de génie-conseil se partageaient les contrats de services professionnels sous l’administration de l’ex-maire Marc Gascon. Le BIPA sera un organisme permanent et, surtout, apolitique, précise le maire.