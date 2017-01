Un partage rétrograde

Nouvelle contestation, nouvelle défaite. Lorsqu’il est question de partage des compétences entre Ottawa et le Québec, les tribunaux ont fait la preuve de leurs moyens limités. À quand une réponse politique à un problème politique ?

C'est une histoire de parachutistes, de droit constitutionnel et de règlements de zonage qui se conclut dans la perplexité.

Il y a quelques semaines, la Cour supérieure a débouté la Ville de Lévis, qui souhaitait interdire l’exploitation d’une école de parachutisme à l’aérodrome de Pintendre, en pleine terre agricole. L’aéronautique est de compétence fédérale exclusive, a tranché le juge Louis Dionne. Lévis, comme toutes les autres villes, n’a pas un mot à dire à ce chapitre. Qu’importe que les citoyens se plaignent du bruit excessif. Dans les airs, le fédéral a tous les droits.

La décision ne surprendra pas les juristes avertis. Depuis l’arrêt Johannesson, en 1952, l’aéronautique est un champ de compétence exclusif au gouvernement fédéral. Le litige opposant la Ville de Lévis aux propriétaires de l’aérodrome de Pintendre possédait cependant une particularité intéressante. Faut-il considérer le parachutiste en chute libre comme un aéronef ? Les chances de succès de la Ville de Lévis dépendaient de la réponse à cette question. Pour le juge Dionne, le parachute est clairement un aéronef. Qui plus est, la compétence fédérale sur l’aéronautique s’étend aux installations terrestres qui facilitent et englobent le vol. Affaire tranchée ? Rien n’est moins sûr.

Dans l’immédiat, la décision est dépourvue de conséquences sérieuses pour les citoyens de Lévis. L’école de parachutisme ParaQc n’est plus qu’un souvenir. Elle est demeurée en activité de 2012 à 2014 seulement. Les propriétaires de l’aérodrome de Pintendre tenaient mordicus à livrer bataille afin que le parachutisme soit enfin reconnu comme une partie intégrante des activités d’un aérodrome et qu’il tombe sous la compétence fédérale.

Les propriétaires de l’aérodrome ne sont pas les « méchants » de cette histoire. Les avions poussent dans leurs champs depuis le début des années 70. La Ville de Lévis ne contestait d’ailleurs pas la présence d’un aérodrome sur son territoire. Elle s’attaquait seulement aux activités de parachutisme.

L’administration du maire Gilles Lehouillier étudie la possibilité de porter la cause en appel. C’est une décision à mûrir en fonction des développements récents en la matière. En juin dernier, la Cour suprême a débouté la Ville de Châteauguay en confirmant que le géant des télécommunications Rogers avait le droit d’installer ses antennes de téléphonie cellulaire en milieu habité, n’en déplaise aux citoyens et aux élus de Châteauguay. La radiocommunication, comme l’aéronautique, est une compétence fédérale.

Les tribunaux supérieurs se moquent des récriminations des villes, qui souhaitent obtenir plus de latitude pour assumer pleinement leur rôle de gouvernement de proximité. Ils observent la réalité sous la lorgnette de la loi constitutionnelle, figée en 1867. Certes, les tribunaux affichent une préoccupation plus marquée que jadis pour le « fédéralisme coopératif », mais le corridor est étroit.

Le Québec et ses municipalités n’ont pas le plein contrôle sur l’aménagement de leur territoire, un non-sens qui va perdurer tant et aussi longtemps que le partage des compétences entre le fédéral et les provinces ne sera pas revu.

Aujourd’hui, il s’agit d’une affaire anecdotique d’homme-aéronef entre ciel et terre. Mais demain, il sera question de protéger le territoire agricole, l’environnement et les citoyens des risques que fait peser le transport d’hydrocarbures et d’autres produits dangereux par le rail ou par pipeline.

Le 150e anniversaire de la Confédération offrirait une belle occasion de revisiter le partage des compétences et l’arbitrage des conflits qui peuvent en résulter, comme à Lévis, à Châteauguay ou encore à Neuville, où un aérodrome a été aménagé en faisant fi de la réglementation municipale et des lois québécoises. Il s’agirait d’un legs autrement plus important qu’une succession de feux d’artifice et des spectacles « son et lumière » dans tout le Canada. Puisqu’on y est, il faudrait bien qu’Ottawa cesse de nous servir cette mauvaise blague voulant que le Canada soit né il y a 150 ans. La signature de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique arrive 333 ans après Cartier et 259 ans après Champlain. Non, l’histoire n’est pas neutre. Et en matière de partage des compétences, elle se répète constamment.