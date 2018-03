Tramway: Québec veut se doter d'un véritable «réseau» de transport en commun

Tramway, « trambus », tunnels, stations souterraines… La Ville de Québec a présenté vendredi un ambitieux projet de transport en commun de 3,3 milliards qui pourrait modifier en profondeur le visage de la ville. Si tout va bien, les premiers passagers pourront l’essayer dans huit ans.

En conférence de presse, le maire Régis Labeaume s’est réjoui de voir Québec « entrer dans la modernité ». Ce projet collectif, a-t-il dit sera l’un des plus importants de l’histoire de la région.

Le premier ministre Philippe Couillard à ses côtés a dit que le Québec « renouait enfin avec une époque de grands projets ». Dressant le parallèle avec la Baie James, il parlé d’une nouvelle ère de « grands projets en mobilité durable ». « C’est un projet qui va marquer notre époque. »

Véritable colonne vertébrale du projet, le tramway circulera sur un trajet de 23 km entre le nord du secteur de Charlesbourg et l’ouest de Sainte-Foy, dans le secteur où on construit actuellement une succursale IKEA.

Entre les deux, le tramway s’arrêtera dans un pôle d’échange du quartier Saint-Roch et poursuivra sa course sous terre dans le secteur de la colline parlementaire. La sortie du tunnel se fera dans le quartier Montcalm jusqu’à l’Université Laval, empruntera le boulevard Laurier et rejoindra ensuite le nord-ouest de Sainte-Foy aux portes de Cap-Rouge. Au total, le parcours comptera 3,5 km sous la terre.

Ce n’est pas seulement d’un tramway qu’on parle ici, mais d’un véritable « réseau » ont répété les architectes du projet lors d’une présentation aux journalistes vendredi matin. Ainsi, à l’exception de la liaison Québec-Lévis, presque tous les secteurs denses de la ville verront leurs services de transport en commun s’améliorer avec ce projet.

Pour ce faire, on mettra en service des « trambus », des autobus électriques à haute vitesse qui permettront de relier le secteur de Beauport, à l’est, jusqu’au secteur du projet Le Phare dans Sainte-Foy. Les tram-bus emprunteront notamment l’axe du boulevard Charest sur le parcours prévu pour l’ancien projet de tramway de la ville de Québec. Un service, dit-on, qui permettra notamment aux étudiants de se rendre aux cégeps et à l’université. Enfin, de nombreuses voies réservées s’ajouteront en direction nord-sud.

De plus, on aménagera des parc-o-bus aux extrémités du parcours afin de permettre aux gens des banlieues plus éloignées de faire leurs déplacements en deux phases. Un total de 6000 cases de stationnement s’ajouteraient.

Financé à 100 % par le public

Le coût du projet s’élève à près de 3 milliards et sera à 100 % financé par Québec et Ottawa. Vendredi, le gouvernement du Québec a mis sur la table une première tranche de 215 millions $ pour le financement des études.

S’y ajoutent des investissements de 300 millions de la Ville dans les « aménagements urbains » qui devront accompagner le projet. Et ils sont nombreux. On parle de créer de nouvelles rues (notamment pour relier le secteur du Phare au secteur Legendre en passant par le futur anneau de glace couvert), et des expropriations ne sont pas exclues. Le tramway sera en outre réalisé avec un système de fils (non pas avec une emprise au sol), ce qui nécessitera l’enfouissement des autres fils présents dans le paysage.

De gros changements sont aussi à prévoir dans le secteur de l’Université Laval où un important pôle d’échange serait aménagé sur la rue de la Médecine. On parle également d’aménager des funiculaires entre les arrêts du tram-bus le long de l’axe Charest et les cégeps en haute-ville.

On estime qu’il faudra trois ans pour compléter les plans, devis et appels d’offres. À moins d’imprévus, la mise en service pourrait débuter en 2025-26.

Pour ce qui est de l’accès au service, le nouveau réseau serait accessible avec les laissez-passer réguliers.

Et les automobiles ?

Appréhendant les critiques, on a souligné dans la présentation que les automobilistes ne seraient pas perdants, notamment parce qu’on comptait ajouter des voies de circulation. On a aussi insisté sur le fait que, dans des secteurs comme le boulevard Laurier, l’installation du tramway au centre de la voie allait permettre de retirer des voies réservées sur les côtés.

Reste à savoir combien d’automobilistes seront prêts à troquer la voiture pour le nouveau service. À ce sujet, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) voudrait retirer 12 500 véhicules du réseau routier aux heures de pointe. Tant le tramway que le tram-bus circuleraient à une fréquence de 3 à 5 minutes aux heures de pointe. Ils se déplaceraient à la vitesse de 26 km/h.





D’autres détails suivront.