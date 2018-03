Un bus pour l’aéroport de Québec en 2019

Après des années d’attente et de projets avortés, la ville de Québec devrait finalement avoir une desserte directe entre l’aéroport de Québec et le centre-ville. Il faudra toutefois attendre un an avant de pouvoir l’utiliser.

Le nouveau parcours numéro 6 offrira un lien direct entre l’aéroport Jean-Lesage et le Vieux-Québec via le boulevard Laurier et la Grande Allée. Les départs se feront aux trente minutes 7 jours sur 7 et « du matin au soir ».

Le service sera disponible à compter du printemps 2019. « Des analyses plus fines sur le tracé final, la fréquence et l’amplitude restent à faire », a expliqué Rémy Normand, président du Réseau de transport de la capitale (RTC) lors d’une conférence de presse mardi matin.

En plus de relier le centre-ville à l’aéroport, ce service permettra aux gens d’avoir un accès en bus au secteur commercial Duplessis où se trouvent notamment des cinémas. On estime par ailleurs que 5000 travailleurs pourront en bénéficier d’ici 2020.

Il en coûtera environ 3 $ pour l’utiliser, soit le même tarif que pour les parcours réguliers.

Rappelons qu’il n’y a à l’heure actuelle aucun service de transport en commun accessible depuis l’aéroport qui se trouve en périphérie de Québec, dans le secteur de l’Ancienne-Lorette. Les seules façons d’y accéder sont la voiture et le taxi. Comme l’a souligné le directeur de l’Office du tourisme de Québec, André Roy, cela devrait enfin améliorer de façon importante l’expérience des touristes qui arrivent à Québec.