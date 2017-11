Dans le ventre de l’incinérateur

Contrairement à la plupart des villes, Québec brûle ses déchets au lieu de les enfouir. Pour la première fois, les médias ont pu visiter lundi le gigantesque incinérateur de la Vieille Capitale. Incursion dans le tube digestif de la société de consommation.

« Toute la population devrait voir ces images-là », lance la conseillère municipale responsable de l’Environnement, Suzanne Verreault. La salle des commandes où elle se trouve offre une vue imprenable sur le point de chute des déchets de toute l’agglomération.

De l’autre côté de la vitre, les sacs de poubelles s’amoncellent dans une fosse de plus de 80 mètres de profondeur. Une grue géante démêle le tout, sans interruption. « Elle fonctionne 24 heures sur 24 », fait remarquer le directeur des opérations, Daniel Munger.

Photo: Renaud Philippe Le Devoir

Pourquoi Québec a-t-elle un incinérateur alors que partout ailleurs on enterre les matières résiduelles ? À cause des pâtes et papiers, nous résume-t-on. Dès ses débuts, l’usine fournissait de la vapeur aux usines qui fleurissaient autour. Encore aujourd’hui, l’incinérateur vend de la vapeur à la White Birch (l’ancienne Daishowa) et à Glassine, mais en quantité beaucoup plus modeste.

Or, le rythme de la consommation, lui, ne ralentit pas. Le centre de tri reçoit 150 camions à ordures par jour en provenance de Québec, des villes défusionnées de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin, ainsi que de l’île d’Orléans.

L’équivalent de 300 000 tonnes. « C’est deux fois le Centre Vidéotron en un an », précise M. Munger. En les brûlant, on réduit de « 7 à 9 fois le volume des déchets », nous dira-t-il plus tard en soulignant que les villes qui enfouissent leurs détritus n’ont pas cette chance.

Il y aura cependant fort à faire avant que l’incinérateur devienne un symbole de fierté. Depuis son ouverture en 1972, ses cheminées ont émis des quantités importantes de polluants dans l’air du quartier Limoilou, juste à côté. Des progrès ont certes été réalisés, mais les émissions de monoxyde de carbone continuent de dépasser les normes à l’occasion.

En octobre, Radio-Canada rapportait qu’en juin, les émissions avaient dépassé jusqu’à 12 fois la norme de 57 mg/m3.

Une solution pour de bon ?

Photo: Renaud Philippe Le Devoir

Les dirigeants de l’incinérateur pensent avoir trouvé une façon d’empêcher les dépassements pour de bon : faire grimper la température des fours et la maintenir élevée. « Quand la température de combustion est bonne, il n’y a pas de monoxyde de carbone », résume M. Munger.

Lors de la visite, le four numéro 1 brûlait à plein rendement à une température excédant les 800 degrés Celsius. « À 850 degrés, tu peux commencer à brûler des déchets », résume l’un des guides.

Encore faut-il maintenir la température à ce niveau. Les émissions de monoxyde ont lieu lorsque le feu met du temps à démarrer ou quand la température baisse, explique-t-il.

D’où l’idée d’ajouter deux brûleurs dans chacun des quatre fours pour maintenir une température maximale. Un projet de 4 millions de dollars qui pourrait aboutir dès la fin 2019.

Avec l’ouverture attendue du Centre de biométhanisation en 2022 et la récupération des matières organiques, on pourra de surcroît limiter encore plus la pression sur l’incinérateur. À condition que les citoyens collaborent, poursuivent les représentants de la Ville.

En fin de semaine, la chute des résidus métalliques (mâchefer) a été bloquée pendant 12 heures parce que quelqu’un avait jeté une étagère de métal aux ordures. « Des belles matières d’écocentre », fait valoir l’un des membres de l’équipe sur le ton de l’ironie.

Il n’est pas rare non plus que des chauffe-eau ou des bonbonnes de propane se retrouvent dans les fours et déclenchent des explosions.

« On trouve tout ce que tu peux imaginer », note un employé de l’incinérateur.

Et que dire des cendres de cheminées que certains jettent aux poubelles… et qui allument des feux dans la fosse à déchets. Le dernier gros feu, il y a près de dix ans, avait duré trois jours.