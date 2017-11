Arrestation de députés: Jacques Chagnon demande à être averti

Le président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon, émet une directive dans laquelle il intime aux corps de police de l’aviser « systématiquement » lorsqu’ils procèdent à l’arrestation de députés.

Ceux-ci ne doivent pas prendre comme exemple les « méthodes employées » par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) afin d’épingler Guy Ouellette, l’ex-président de la Commission des institutions le 25 octobre dernier — dont le « stratagème visant à [le] faire sortir de l’enceinte parlementaire ». « [Elles] dénotent, à mon avis, un manque flagrant de considération à l’endroit de l’Assemblée et de ses membres », a-t-il déclaré dans une allocution de trois quarts d’heure prononcée dans le Salon bleu de l’Hôtel du Parlement.

« En tant que gardien des droits et privilèges de l’Assemblée et de ses membres », M. Chagnon « demande qu’à l’avenir les corps policiers [l’]informent de manière systématique […] lorsqu’il est question de l’arrestation d’un député, et surtout si cette arrestation l’empêche de participer aux travaux parlementaires ».

Le président de l’Assemblée nationale s’est gardé de sommer une nouvelle fois l’UPAC et, par ricochet, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), « d’accuser ou de s’excuser » auprès de Guy Ouellette. En revanche, il a toutefois souligné que l’incertitude « pourrait avoir un effet préjudiciable » le député de Chomedey dont l’« intégrité [a été] attaquée ». « Dans un contexte politique où l’image et les perceptions du public sont fondamentales, il est difficile d’imaginer qu’un député à l’égard de qui de telles accusations seraient latentes puisse participer au processus démocratique sans en payer le prix politique. Cette situation, vous en conviendrez, serait inéquitable et même profondément injuste », a-t-il déclaré à moins d’un an des prochaines élections générales.

« Comprenez-moi bien, personne, personne ne prétend aujourd’hui que les parlementaires sont au-dessus des lois ou qu’ils sont à l’abri de la justice. Les députés ne jouissent d’aucune immunité à l’égard des infractions pénales ou criminelles qu’ils peuvent commettre comme citoyens. Néanmoins, pour préserver leur indépendance, leur assurer de pouvoir exercer pleinement et efficacement leur rôle de député, ils doivent pouvoir compter sur certaines garanties qui leur sont nécessaires dans l’exercice de leurs fonctions », a-t-il poursuivi.

D’autres détails suivront.