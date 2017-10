Élections municipales: tirs groupés sur Gosselin lors du troisième débat à Québec

À 10 jours des élections, les trois candidats à la mairie de Québec se sont affrontés jeudi midi dans un troisième débat où Régis Labeaume et Anne Guérette ont intensifié leurs attaques contre le candidat Jean-François Gosselin.

« Il y a un vent de changement. […] La preuve, c’est que j’ai été la cible aujourd’hui de mes deux adversaires », a lancé M. Gosselin au terme du débat diffusé en direct à la radio jeudi midi.

Plus alerte que lors des deux autres débats, Régis Labeaume a notamment accusé M. Gosselin d’être irresponsable dans sa promotion passionnée d’un troisième lien entre Québec et Lévis. « Vous voulez être maire sans vous occuper des impacts du troisième lien », a-t-il dit en affirmant que cela ferait croître la congestion dans les secteurs de Beauport et Charlesbourg. « Il me semble que le maire doit protéger les intérêts des citoyens, par leur nuire. »

Anne Guérette, elle, a souligné qu’un troisième lien ne se réaliserait pas « avant 10 à 15 ans » et n’aurait pas d’impact « à court terme » sur la congestion. En réponse à l’une de ses questions, M. Gosselin a reconnu ne pas savoir s’il s’agirait d’un pont ou d’un tunnel et que la décision incomberait aux deux ordres de gouvernement.

Il a aussi répété que son parti, Québec 21, voulait miser sur les autobus, mais ce, sans augmenter le budget du transport en commun. « Ajouter des autobus, modifier des trajets, ça ne coûte pas nécessairement plus cher. »

Sur le plan fiscal, M. Labeaume s’est moqué tour à tour de Mme Guérette et de M. Gosselin parce qu’ils ont d’abord promis des baisses de taxes avant de plutôt s’engager à des gels. De leur côté, ces deux derniers lui ont reproché la piètre qualité de certains services, comme le déneigement et la collecte des ordures. Pour toute réponse, M. Labeaume a répété que 78 % de la population s’en disait satisfaite selon un sondage.

