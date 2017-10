Anne Guérette rebondit au deuxième débat pour la mairie de Québec

Plutôt effacée pendant le premier débat, la chef de Démocratie Québec, Anne Guérette, a livré une performance particulièrement solide au deuxième débat pour la mairie de Québec, organisé par les milieux d’affaires.

Alors que tous appréhendaient un nouvel affrontement entre Régis Labeaume et Jean-François Gosselin, Mme Guérette en a surpris plus d’un mardi avec un propos plus clair que d’habitude et des attaques aussi mordantes qu’efficaces.

« Voter pour Régis Labeaume, c’est voter pour l’idée d’un seul homme, voter pour Jean-François Gosselin, c’est voter pour l’homme d’une seule idée », a-t-elle lancé à la fin du débat avant de promettre aux électeurs un « leadership innovant ».

La candidate, qui propose un projet de tramway sur l’axe la plus achalandée du Métrobus, s’est présentée comme la seule à avoir un véritable projet de mobilité.

À Jean-François Gosselin qui reprochait au maire sortant Régis Labeaume de ne pas dévoiler son plan de transport, elle a lancé du tac au tac : « Arrêter de poser la même question M. Gosselin, il y en a pas de projet », déclenchant une salve d’applaudissements dans la salle.

Échanges sans mordant

Répétant en substance son discours habituel, M. Gosselin a quant à lui cherché durant tout le débat à provoquer le maire. « Vous n’avez pas de projet, vous ne voulez pas nous dire c’est quoi votre projet », a-t-il dit avant de souligner que « beaucoup de commentateurs » trouvaient la campagne du maire sortant « un peu terne ». « Avez-vous encore le goût d’être maire de Québec ? », a-t-il demandé à M. Labeaume.

Sans jamais se fâcher, M. Labeaume a joué en général la carte de la pédagogie et répondu à plusieurs des suggestions de ses adversaires en soulignant qu’elles « existaient déjà ». Ainsi, à M. Gosselin qui suggérait de créer un « guichet unique » pour le recrutement des travailleurs étrangers, M. Labeaume a rétorqué que le travail était déjà fait par l’organisme Québec International.

Le maire sortant, qui est au pouvoir depuis dix ans, a toutefois été moins convaincant et plus vague lorsque ses adversaires lui ont demandé ce qu’il comptait changer ou proposer de nouveau.