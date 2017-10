Le troisième lien

Les bouchons aux heures de pointe sur les ponts de Québec et Pierre-Laporte sont largement inacceptables. Un troisième lien entre Québec et Lévis a été proposé ad nauseam. Un autre lien serait-il une solution au problème ? Je dirais un non catégorique. Je dirais, par contre, que le problème empire rapidement. Vous souvenez-vous des autoroutes autour de la ville de Québec dans les années 1970 ? On pouvait alors circuler librement presque sans bouchons. Je me souviens ! Mais non, les autoroutes encouragent la croissance excessive du parc automobile et l’étalement urbain, deux événements non désirables.

Que faire ? Je considère très sérieusement ce qu’a proposé Pierre Gagné (Le Devoir du 19 octobre) : un métro. Pourquoi ? D’abord, le Saint-Laurent est large et un pont coûtera cher. Ensuite, dans les alentours de la ville de Québec, la profondeur du roc sous le fleuve est grande, plus de cent mètres, laquelle rendra la construction d’un tunnel de plusieurs voies peu pratique et excessivement coûteuse.

Un métro offrirait au moins trois avantages. Un : un tunnel ferroviaire d’une seule voie serait suffisant. Étant donné que la distance est relativement courte entre les deux rives, on pourrait envisager un seul train qui ira en va-et-vient répétitivement sur les mêmes rails toutes les cinq ou dix minutes. Deux : en outre, on n’aurait pas besoin d’un puissant système de ventilation pour évacuer les gaz toxiques de centaines d’automobiles. Trois : un tel système découragera, peut-être, l’engorgement automobile en montrant les avantages importants du transport en commun. Pensez-y !