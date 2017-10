Débat télévisé: Régis Labeaume sur la défensive face à Jean-François Gosselin

Le maire de Québec, Régis Labeaume, s’est retrouvé sur la défensive lors d’un débat télévisé mardi soir face à un Jean-François Gosselin particulièrement incisif, qui lui a promis des « surprises le 5 novembre ».

Réputé pour son agressivité, le maire sortant s’est retrouvé dans la position inhabituelle de celui qui se défend, mardi soir. « Laissez-moi parler deux petites secondes, un petit peu de politesse », a-t-il lancé à plusieurs reprises au chef de Québec21, Jean-François Gosselin.

L’accusant de ne pas écouter la population, M. Gosselin a multiplié les réparties musclées, se moquant notamment d’un investissement de boule de neige géante à 175 000 $ supposée servir de vitrine à la ville à l’étranger.

Se concentrant sur les attaques, le chef de Québec21 n’a toutefois pas répondu à la chef de Démocratie Québec, Anne Guérette, lorsqu’elle l’a interrogé sur l’impact que risquait d’avoir un troisième lien sur le trafic qu’on veut justement réduire.

Anne Guérette s’en est tenue pour sa part aux grandes lignes de son programme, soit une « ville d’avenir à échelle humaine » et une « démocratie innovante ».

Le maire, qui avait promis de faire une campagne particulièrement respectueuse, a gardé son calme, mais mis en cause « la crédibilité » de Jean-François Gosselin. « On n’y comprend plus rien. On a un problème de crédibilité avec vos chiffres, M. Gosselin. »

Il a en outre tenu à souligner que 78 % des gens se disaient satisfaits de son administration, selon un sondage. Ce à quoi M. Gosselin a rétorqué qu’il y avait un « vent de changement à Québec » et que M. Labeaume allait « avoir des surprises le 5 novembre ».

D’autres détails suivront.