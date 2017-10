Les candidats à la mairie de Québec débattront les 17 et 24 octobre

Anne Guérette, Jean-François Gosselin et le maire sortant Régis Labeaume croiseront le fer les 17 et 24 octobre prochains lors de deux débats organisés par Radio-Canada et la Jeune chambre de commerce de Québec.

Le premier débat sera organisé par Radio-Canada, selon nos informations. Il se tiendra le 17 octobre et sera télévisé.

La Jeune chambre de commerce tiendra quant à elle son débat une semaine plus tard au Château Bonne Entente. Lors de la dernière campagne électorale, l’évènement s’était déroulé au Capitole de Québec.

Les équipes des candidats sont aussi en discussion avec différentes stations de radio au sujet de la tenue d’un troisième débat.