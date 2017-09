Un 3e lien dans l’est de Québec serait nuisible, selon la Ville

La Ville de Québec a rendu publique, vendredi, une analyse démontrant qu’un troisième lien à l’est réduirait peu la congestion sur les ponts existants et risquerait même de l’accroître dans certains secteurs.

« L’automobiliste qui prend les ponts à l’ouest ne verra pas un grand changement », a résumé le directeur du service des transports et de la mobilité intelligente à la Ville de Québec.

Poussée par l’opposition du parti de Jean-François Gosselin, Québec 21, l’idée d’un troisième lien à l’est de capitale n’a jamais enthousiasmé le maire Régis Labeaume. Il y a quelques mois, il avait soutenu qu’un pont à l’ouest aurait davantage d’effets positifs.

L’évaluation présentée vendredi est basée sur les données du ministère des Transports, de la Ville et du Réseau de transport de la capitale (RTC). On a notamment analysé les débits de circulation et les relevés de trafic.

L’analyse montre qu’un 3e lien à l’est affecterait 30 % des déplacements matinaux entre Lévis et Québec, sans toutefois fournir de statistiques sur le retour à la maison. De fait, 3000 véhicules sur 23 000 seraient touchés.

On avance en outre que « la réalisation du 3e lien » allait « générer des impacts négatifs sur les réseaux routiers supérieurs et municipaux » sur la rive nord du fleuve.

Enfin, la Ville suggère au bureau chargé d’étudier le projet de 3e lien de se pencher sur la possibilité d’inverser des voies de circulation aux heures de pointe sur le pont Pierre-Laporte.

Il y aurait ainsi plus de voies disponibles le matin vers Québec, et le soir vers Lévis. Un tel modèle est déjà utilisé sur le pont Louis-Bisson, à Laval, et sur le Golden Gate Bridge de San Francisco, souligne-t-on.

D’autres détails suivront.