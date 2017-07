Cimetière musulman: tristesse à la mosquée, Labeaume garde ses distances

Les dirigeants de la Mosquée de Québec disent accepter « à regret » le résultat du référendum de dimanche à Saint-Apollinaire.

« Nous tirerons les conclusions qui s’imposent », résument les responsables du projet de cimetière dans un communiqué diffusé sur les médias sociaux. « Ce “19 contre” [...] est venu confirmer que la peur et l’ignorance sont encore là, plus fortes qu’avant. Ils sont là pour alimenter cette islamophobie que toutes et tous [...] devraient combattre et éradiquer »

« Les citoyens musulmans de la grande région de Québec sauront imaginer l’avenir du “bien vivre ensemble” qui les attend, car il a suffi de 19 voix pour défaire un souhait non réalisé et 20 ans de travail », se désolent-ils.

Labeaume refuse de s'en mêler

Tout en qualifiant de « tristes » les résultats du référendum, le maire de Québec Régis Labeaume n’a pas l’intention de se mêler des suites du projet.

« C’est triste, mais qu’est-ce que voulez ajouter ? Tout a été dit », a-t-il déclaré en marge d’une annonce sur l’évènement Rendez-vous 2017. « Ceci dit, il y a quand même un cimetière disponible pour les musulmans à Saint-Augustin. »

Le maire a aussi laissé entendre que le projet de la mosquée était une affaire « privée » et qu’il y avait une « différence » entre leur projet d’acheter un terrain et l’approche du cimetière de Saint-Augustin où « 500 lots sont là pour les musulmans ».

Enfin, il a répété qu’il partageait « l’opinion du cardinal Lacroix ». En entrevue au journal Le Soleil samedi, le cardinal de Québec Gérald Cyprien Lacroix avait soutenu qu’un cimetière musulman à Saint-Apollinaire n’enlèverait rien à personne et que les peurs exprimées par les gens étaient « non fondées ».

D’autres détails suivront.