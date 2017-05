La chef de l’opposition, Anne Guérette, règle ses comptes

Alors que les défections se multiplient au sein de son parti, la chef de l’opposition à la Ville de Québec, Anne Guérette, dit regarder vers l’avant et affirme que le départ du pilier Paul Shoiry est en fin de compte une bonne chose.

« M. Shoiry a beaucoup critiqué, mais il n’a jamais partagé son expérience et il n’a jamais proposé de solutions », s’est défendue Mme Guérette lors d’une rencontre avec les journalistes lundi matin.

Le conseiller municipal Paul Shoiry, seul autre conseiller élu de Démocratie Québec, a quitté la formation vendredi en dénonçant le style de direction de Mme Guérette. En fin de semaine dernière, on apprenait que la chef de cabinet, Isabelle Vaillancourt, avait elle aussi quitté le navire vendredi.

Lundi, Mme Guérette s’est présentée tout sourire devant les journalistes pour livrer sa version des faits. Elle a raconté notamment que M. Shoiry « tergiversait depuis des mois » sur sa participation aux élections de l’automne parce qu’il s’agissait d’un « plan B » pour lui.



Des informations démenties par M. Shoiry sur l’heure du dîner. « Démocratie Québec n’a jamais été mon plan B », s’est-il défendu dans un communiqué où il déplore « les propos mensongers et trompeurs » d’Anne Guérette.

« Anne fait le vide autour d’elle et elle ne semble pas s’en rendre compte», a-t-il ajouté.

Lors de sa conférence de presse, cette dernière avait soutenu que leurs désaccords n’étaient pas tant idéologiques qu’interpersonnels. « J’ai été élue démocratiquement », a-t-elle répété. M. Shoiry a une « façon plus conservatrice de travailler », a-t-elle dit. « J’arrive avec ma fougue, ma détermination. » Quant au départ de la chef de cabinet, Isabelle Vaillancourt, Mme Guérette a sous-entendu qu’il découlait du fait que Mme Vaillancourt était plus proche de M. Shoiry et que la « coupure » ne s’était peut-être pas faite depuis le changement de chef.

Anne Guérette a été élue à la tête de Démocratie Québec en décembre dernier avec 53,9 % des voix contre François Marchand. M. Shoiry, qui n’avait pas pris part à la course, avait dirigé le parti pendant les trois années précédentes.

Mme Guérette a convié les journalistes lundi à une autre rencontre en après-midi où elle sera entourée des sept candidats qu’elle a recrutés jusqu’à présent en vue du scrutin.

Lundi, Régis Labeaume n’a pas voulu commenter la situation au sein de Démocratie Québec. « Je pense qu’on ne s’en mêlera pas », a-t-il dit.