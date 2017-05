À Jean-François Gosselin, candidat à la mairie de Québec

Cher Jean-François,

Comme toi, je suis pour les arbres, mais pas au détriment du stationnement. Je prends ces quelques lignes pour te suggérer des endroits où prendre une bière sans t’embêter avec le parking. Quelle chance, à Québec, il y en a plusieurs ! Je te recommande fortement une succursale de microbrasserie — celle qui donne le goût des conquêtes — construite sur un grand et disons-le, superbe stationnement de centre commercial. En plus, facile de t’y rendre, c’est tout près des autoroutes Félix-Leclerc et Duplessis ! Autrement, une succursale d’une institution saguenéenne de la bière a élu domicile sur Pierre-Bertrand, près de Félix-Leclerc. Encore là, on ne se fait pas suer avec le stationnement ! L’endroit est fort sympathique, entouré de concessionnaires automobiles et, en plus, pas facile de s’y rendre à pied, à vélo ou en transport en commun. Pas mal moins de chances d’y rencontrer un enverdeur socialiste que sur Maguire !

Enfin, je profite de l’occasion pour te suggérer quelques destinations pour tes vacances. Savais-tu qu’une célèbre enseigne de magasins à grande surface offre son stationnement gratuitement aux gens du voyage la nuit ? Une expérience extraordinaire, me dit-on. Sinon, Daytona Beach en Floride est un incontournable ; tu peux même y conduire sur la plage ! Sur ce, bonne chance pour la mairie. Ton idée de remettre la voiture au centre du développement urbain est rafraîchissante, comme une bonne bière froide en été. Prost !