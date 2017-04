Une section musulmane ouverte dans un cimetière de la région de Québec

Une section musulmane sera ouverte au cimetière Les Jardins Québec, à Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la région de la capitale québécoise.

Cinq cents lots seront offerts aux citoyens de confession musulmane dans ce vaste cimetière de 1 500 000 pieds carrés, a annoncé mercredi la Résidence funéraire Lépine Cloutier/Athos.

L’inauguration officielle de la section musulmane des Jardins Québec sera faite à la fin de mai ou au début de juin, a fait savoir l’entreprise, par voie de communiqué.

Un autre cimetière qui appartient à l’entreprise, La Souvenance, offre déjà une section pour les personnes démunies et sans famille, par l’intermédiaire de l’infirmier de la rue bien connu, Gilles Kègle. Et l’Université Laval y a une section pour ceux qui font don de leur corps à des fins d’enseignement et de recherches.

Plus tôt ce mois-ci, des citoyens de la région de Québec avaient exprimé des craintes concernant l’implantation d’un cimetière musulman à Saint-Apollinaire.