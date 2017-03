Pas de grève du RTC à Québec

Le Réseau de Transport de la Capitale (RTC) et le syndicat de ses chauffeurs ont conclu une entente de principe vendredi, a fait savoir le syndicat en fin de journée dans un communiqué.



Cette entente fait en sorte qu’il n’y aura pas de grève générale à compter de lundi comme le syndicat l’avait prévu.



Les syndiqués doivent se réunir en assemblée générale mercredi et jeudi pour officialiser ou non cette entente dont le contenu restera confidentiel d’ici là, a-t-on fait savoir.



Le syndicat des chauffeurs compte 950 membres et est affilié à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).