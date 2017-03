Le CHU de Québec ramènera le crucifix

Le Centre hospitalier universitaire de Québec (CHU) réinstallera le crucifix dans le hall d’entrée de l’Hôpital Saint-Sacrement. Son retrait, il y a trois semaines, avait déclenché une vive polémique.

« À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux [MSSS], le CHU de Québec-Université Laval [CHU] réinstallera le crucifix à l’entrée de l’Hôpital du Saint-Sacrement », a fait savoir l’organisation dans un communiqué mercredi midi.

Dans la semaine du 7 février, un patient de l’hôpital avait porté plainte auprès de la direction concernant la présence d’un crucifix. La direction avait cédé à ses critiques en se basant, disait-elle, sur le principe de neutralité religieuse de l’État dicté par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

Or le ministère ne l’entend pas ainsi, explique-t-on dans le communiqué. Le MSSS considère « qu’il ne s’agit pas ici de la neutralité religieuse de l’état mais du respect de l’histoire de l’hôpital, du caractère patrimonial religieux et surtout du respect et de la reconnaissance à avoir envers nos mères fondatrices, la communauté des Soeurs de la charité ».

Le crucifix sera remis en place jeudi et le CHU invite même les médias à venir le photographier en matinée.

Arrestation

Le Service de police de la ville de Québec (SVPQ) a par ailleurs arrêté un homme mardi soir pour avoir menacé l’hôpital et sa direction dans cette affaire.

Le sort de ce résidant de Québec dans la cinquantaine est maintenant entre les mains du Directeur des poursuites criminelles et pénales.