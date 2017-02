Le Phare mine la confiance envers les consultations publiques de la Ville de Québec

Le projet du Phare à Sainte-Foy et la réouverture du Plan particulier d’urbanisme qu’il nécessite ont miné la confiance des citoyens envers le processus de consultation publique de la Ville de Québec, selon un rapport.

Les plans particuliers d’urbanisme sont en proie à « la perte de confiance », peut-on lire dans un rapport de l’Institut du Nouveau Monde (INM) commandé par la Ville de Québec.

Or il aurait été « imbécile » de procéder autrement, dit le maire Régis Labeaume. « Dans la vie d’une communauté, un projet immobilier de 650 millions de fonds privés, c’est très rare. On aurait été tout à fait imbéciles de ne pas le considérer parce que le PPU existait. Voilà. C’est exceptionnel, c’est un projet exceptionnel. »

Entre 2011 et 2016, la Ville de Québec avait consulté la population sur le zonage dans le secteur du futur Phare, et un nouveau Plan particulier d’urbanisme avait été adopté. Or le projet du Phare qu’elle souhaite voir se réaliser fait 65 étages, soit beaucoup plus que ce que le Plan prévoyait.

« De nombreuses parties prenantes rencontrées se questionnent légitimement sur l’impact réel que les citoyens ont eu dans le processus décisionnel et sur la solidité ses orientations du PPU », peut-on lire. « Car bien qu’il ait fait l’objet de deux séries de participation publique, il doit déjà être modifié, moins de deux ans après son adoption. »

Cette perte de confiance est accrue par le fait que la formule même des PPU a permis à la Ville de soustraire des projets immobiliers à la menace des référendums, poursuit l’INM dans son rapport.

Abolir les référendums ?

Rappelons que l’Assemblée nationale étudie présentement un projet de loi qui vise à abolir les référendums, le projet de loi 122.

Lors de son passage en commission parlementaire, le maire de Québec, Régis Labeaume, a fait valoir que les référendums étaient « antidémocratiques » parce qu’ils permettent à de petits groupes de citoyens de prendre en otage la Ville et les promoteurs.

Dans son rapport, l’INM ne prend pas position sur la volonté de la Ville de faire abolir les référendums. Il suggère toutefois de ne pas prendre la question « à la légère » et de prévoir ce qui les remplacera avant de les abolir. « Son éventuel retrait nécessiterait au préalable une redéfinition de l’espace dédié aux citoyens dans la prise de décision. »

Au-delà des référendums, la Ville avait demandé à l’INM d’évaluer l’ensemble de sa Politique de consultation publique en incluant les activités des conseils de quartiers, mais aussi de nouveaux types de consultation créés ces dernières années à l’extérieur de la politique, comme le Comité de vigilance des activités portuaires.

La Politique date de 1996 et la Ville souhaite la moderniser pour s’inspirer « de ce qui se fait le mieux dans le monde », a dit le maire lundi. « Ce rapport va nous permettre de préparer les prochaines étapes », a dit la vice-présidente du comité exécutif, Julie Lemieux, qui s’est dite très satisfaite du rapport.