Des centaines de personnes marchent à la mémoire des victimes

Québec — Plusieurs centaines de personnes ont participé, dimanche, à une marche à la mémoire des six victimes de la tuerie survenue au Centre culturel islamique de Québec, la semaine dernière.

Plusieurs membres de la communauté fréquentant la mosquée située dans le centre ont marché en tête du défilé. Celui-ci s’est mis en branle à l’Université Laval, là où enseignait une des victimes, pour se rendre à l’Assemblée nationale, une distance d’environ six kilomètres.

L’objectif des organisateurs de la manifestation était de promouvoir l’unité et la tolérance.

Sous quelques flocons de neige, le président du Centre culturel, Mohamed Yangui, a lu un message qu’il a dit avoir reçu des familles des victimes.

« Mes frères et soeurs, vous êtes notre famille, a-t-il lancé. Merci à notre communauté qui s’est déplacée de Montréal, Sherbrooke, d’Ottawa, de l’Ontario et d’ailleurs. »

Les auteurs du message ont remercié les autorités de la ville de Québec, les équipes d’intervention d’urgence, ainsi que les Québécois et les Canadiens pour leurs dons et appuis au cours des jours qui ont suivi l’attaque.

« Merci à tout le monde pour votre sympathie et votre amour », a lu M. Yangui.

La foule s’est grossie au fur et à mesure de la manifestation. Bras dessus, bras dessous, les gens scandaient : « Tous des Canadiens, tous des Québécois » ou « Non à la violence, non à la haine ».

Un des organisateurs de la manifestation, Reda Kada, a dit que celle-ci était un moyen pour permettre à la communauté musulmane de répondre aux multiples messages de solidarité qu’elle a reçus au cours de la dernière semaine.

« On est prêt à travailler ensemble, on est prêt à dialoguer, on est prêt à aller ensemble dans un même sens d’unité dans un Québec uni et solidaire pour un futur meilleur », a-t-il déclaré.

Une minute de silence a été observée à la fin de la manifestation en l’honneur des victimes — les morts et les blessés.

Une deuxième minute de silence a aussi été observée pour la famille de l’homme accusé relativement à la tuerie. Un organisateur a décrit la famille d’André Bissonnette comme une des victimes de la tragédie.

Âgé de 27 ans, Bissonnette fait face à six chefs d’accusation de meurtre au premier degré et cinq tentatives de meurtre. Il doit comparaître de nouveau devant la cour plus tard ce mois-ci.