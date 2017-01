Les visages des victimes de l’attentat de Québec

Le professeur Khaled Belkacemi (ici en compagnie de sa femme) figure parmi les six personnes abattues dimanche soir.

L'identité des victimes de l'attentat de dimanche soir commence à être dévoilée.

L'Université Laval a confirmé que le professeur Khaled Belkacemi figure parmi les six personnes abattues dimanche soir. Il enseignait le génie alimentaire au département des sols et de génie agroalimentaire. Formé en génie chimique à la fois en Algérie et à l'Université de Sherbrooke, ses recherches se penchaient sur les nanotechnologies en agroalimentation.



Les confirmations des autres identités des victimes sont toujours attendues du bureau du coroner.

Plus de détails à venir.