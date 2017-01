Attentat de Québec: trop tôt pour déterminer quelles accusations seront portées

L’équipe intégrée de sécurité nationale (GRC-SQ-SPVM-SPVQ) ainsi que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) s’affairaient toujours lundi avant-midi à déterminer les accusations qui seront portées contre le suspect de l’attentat terroriste. « Il est trop tôt pour déterminer toutes les accusations qui seront déposées. […] Le DPCP travaille avec nos policiers à cette fin », a indiqué le surintendant Martin Plante lors d’une conférence de presse au quartier général de la SQ à Québec.

Le haut gradé de la GRC a refusé de faire publiquement des conjectures sur le mobile de la fusillade ayant arraché la vie à six fidèles âgés de 39 à 60 ans de la « Grande mosquée de Québec » — tous des hommes, a-t-il toutefois confirmé. « L’enquête se poursuit afin d’identifier les motifs derrière les événements d’hier soir », a répété le responsable de la sécurité nationale de la Division C de la GRC. Il s’est aussi abstenu de donner l’identité des deux hommes dans la « fin vingtaine, début trentaine » arrêtés dimanche soir par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ). « Les individus ne sont pas connus des services policiers », a-t-il néanmoins mentionné.

L’équipe intégrée de sécurité nationale a réitéré lundi que l’agglomération de Québec a été secouée dimanche soir par un attentat terroriste. Animés par des « motivations idéologiques, religieuses, politiques », les terroristes commettent des « activités violentes », a résumé M. Plante.

L’inspecteur Denis Turcotte (SPVQ) a pour sa part reconstitué la chronologie des événements qui ont plongé dans l’angoisse la communauté musulmane de Québec.

Vers 19 h 55

« Plusieurs appels » en provenance du Centre culturel islamique de Québec indiquant que « des coups de feu ont été tirés » ont été faits à la centrale 9-1-1. « Les policiers arrivent sur les lieux et procèdent à l’arrestation d’un suspect. Les autres policiers se dirigent à l’intérieur du centre et constatent qu’il y a plusieurs victimes et que l’incident est majeur. Dès que cette information nous est relayée, une vaste opération est déclenchée », a-t-il relaté.

Vers 20 h 10

Après avoir pris la fuite, un deuxième suspect « communique » avec la centrale 9-1-1. « Il mentionne alors être armé et nous parle de son geste. Il semble vouloir collaborer. Il mentionne être sur les feux d’urgence en bordure de la bretelle menant sur le pont de l’île d’Orléans. Le suspect est immobilisé et dit attendre l’arrivée des policiers. Une de nos unités du GTI [Groupe tactique d’intervention] se déplace sur les lieux et procède à l’arrestation du suspect. »

Au même moment, des dizaines de policiers cherchent à déterminer si les deux suspects ont été épaulés par un troisième et un quatrième suspect. Non, concluent-ils.

À 22 h

La structure de gestion policière contre le terrorisme (SGPCT) est activée. « Toutes les ressources nécessaires et les dispositions ont été mises en place afin de faire la lumière sur les circonstances entourant ce triste événement », a indiqué l’inspecteur-chef à la SQ André Goulet lundi avant-midi. À elle seule, la SQ a déployé 75 policiers, enquêteurs des unités des crimes contre la personne, des crimes majeurs, de la cybercriminalité, de la vigie des médias sociaux, en plus de psychologues judiciaires, de « profileurs », de techniciens en identité judiciaire, de techniciens en explosifs et de maîtres chiens.

46 appels ont été faits à la centrale d’information criminelle

« D’autres actions sont à venir, mais présentement la situation est sous contrôle », a conclu l’inspecteur Denis Turcotte, du SPVQ.

Les corps de police sont en état d’alerte

Des policiers en uniforme et en civil montent la garde depuis dimanche soir autour des lieux de culte fréquentés par les membres de la communauté musulmane. À Québec, « l’ensemble des mosquées fait l’objet d’une surveillance accrue depuis les événements ainsi que le site de l’Université Laval », a indiqué l’inspecteur Turcotte. À Montréal, le SPVM a donné comme instructions à tous ses policiers « d’augmenter le niveau de vigilance et de visibilité aux alentours des mosquées et tout endroit de regroupement musulman » tout particulièrement au moment de « la première prière du matin ».



L’inspecteur Denis Turcotte a également rappelé que le Centre culturel islamique de Québec a connu son lot d’«événements malheureux» au fil des derniers mois. «Tout le monde va se rappeler qu’il y a eu une tête de porc qui a été déposée [en juin 2016 devant le lieu de culte]», a-t-il affirmé en conférence de presse. Une «enquête d’assez grande envergure» avait été lancée par la suite. Les membres de l’équipe intégrée de sécurité nationale ont en main le rapport d’enquête, a-t-il fait remarquer.



Plus de détails suivront.