Devant la mosquée, la consternation

Sur place, une quinzaine de curieux ou de proches des personnes qui se trouvaient dans la mosquée se sont rassemblés dans la rue adjacente à la mosquée. Ils se sont tour à tour dits surpris d’être témoins d’un événement aussi violent dans leur ville.« C’est grave, on est des gens tolérants ici, pacifiques. On aime la paix. On aime notre Québec. On ne veut pas que des choses qui arrivent à l’extérieur arrivent ici », a affirmé Zaire Benallege.« Pendant tout mon séjour ici à Québec, je n’ai jamais eu un rapport raciste d’un Québécois. On ne s’attendait jamais à ce que ça arrive, on croyait être dans un pays de paix, avec des gens de paix. Mais ça s’avère qu’il y a des gens racistes, qui ont ça à l’intérieur d’eux », s’est aussi désolé Sami Ulali, un étudiant.Mohamed Oudghiri s’était aussi déplacé, dans l’espoir d’obtenir des nouvelles d’un ami qui se trouvait dans la mosquée. « Ça fait 42 ans que je suis ici. On n’a jamais cultivé de la haine pour les autres. Avant tout, je suis Québécois », a déclaré le Marocain d’origine. Selon lui, les récentes décisions du président américain Donald Trump peuvent expliquer — en partie — l’attaque raciste qui a visé sa mosquée. « Je pense à partir pour retourner chez moi, au Maroc. Je ne risquerai pas ma vie », s’est-il résigné.