Transport: le PQ propose un «grand déblocage», mais sans le REM

Un gouvernement péquiste abandonnera le projet de trains du Réseau express métropolitain (REM) et optera plutôt pour un réseau de tramways, a annoncé mardi le chef du Parti Québécois (PQ) Jean-François Lisée.

Ligne rose, Tramway de l’hippodrome, Tram-Express Rive-Sud et Tram orange, ce sont 21 lignes de transports que propose M. Lisée pour remplacer le plus important projet de transport mené actuellement par la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Intitulé « Le Grand déblocage », le plan des péquistes veut accroître la mobilité de la métropole et des régions voisines. Le PQ estime le projet du REM trop coûteux et croit qu’il pourrait faire d’importantes économies en se tournant vers un projet plus modeste, mais qui permettrait de desservir davantage de citoyens.

Rappelons que le REM doit coûter 6 milliards de dollars. Selon M. Lisée, son projet est réalisable avec un « budget équivalent » dans un « calendrier équivalent ».

D’autres détails suivront.