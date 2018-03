Les ministres Melançon et Kelley s’excusent auprès des Premières Nations

Les ministres Isabelle Melançon et Geoffrey Kelley se sont formellement excusés aux Premières Nations du Québec, quelques heures après qu’un reportage eut révélé le malaise de Québec devant la participation d’autochtones dans la procédure d’évaluation environnementale de projets.

« L’intention du gouvernement fédéral de tenir compte systématiquement du savoir autochtone, au même titre que la science et les données probantes, pourrait s’avérer problématique dans les cas où le savoir autochtone et la science se révéleraient contradictoires », a écrit le sous-ministre à l’Environnement Patrick Beauchesne, dans une lettre dévoilée jeudi par Radio-Canada.

Dans la missive envoyée le 6 février, Québec exprime ses craintes au sujet de la nouvelle approche d’Ottawa, qui préconise par son projet de loi C-69 les décisions « fondées sur la science, les données probantes et les connaissances traditionnelles autochtones, tout en respectant les droits des autochtones », comme l’a auparavant exprimé la ministre fédérale de l’Environnement, Catherine McKenna.

La mise au jour de la lettre a fait bondir des représentants des Premières Nations, qui ont vu un recul et un manque de respect dans l’approche de Québec. La ministre McKenna a aussi fait un pied de nez à Québec, en écrivant dans un tweet qu’Ottawa était déterminé à faire avancer son « engagement vers la réconciliation » et à prendre de meilleures décisions tout en reconnaissant « les droits des autochtones et en travaillant en partenariat avec eux, dès le début » d’un projet. « Nous rendrons obligatoire la prise en compte du savoir traditionnel autochtone [dans la procédure d’évaluation environnementale], au même titre que la science et d’autres critères », a-t-elle écrit.

We will advance our commitment to reconciliation, and get to better project decisions by recognizing Indigenous rights, and working in partnership from the start. We will make it mandatory to consider Indigenous traditional knowledge alongside science and other evidence #GVBOT — Catherine McKenna (@cathmckenna) 15 mars 2018

En soirée jeudi, les ministres de l’Environnement et des Affaires autochtones du Québec ont transmis une lettre d’excuses à l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. « Cette lettre n’avait aucunement pour but de nier l’importance des droits et du savoir des autochtones », ont écrit Isabelle Melançon et Geoffrey Kelley. « La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, notamment, nous amène d’ailleurs à mettre en oeuvre de nouvelles manières de faire. C’est ce que nous souhaitons réaliser en collaboration avec vous. Cela impose toutefois d’avoir une discussion afin de mieux cerner les attentes de part et d’autre. »