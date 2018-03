«Nationalisme ethnique»: les libéraux attisent la colère de la CAQ et du PQ

Les élus libéraux ont balayé du revers de la main jeudi une motion stipulant qu'« aucune formation politique représentée à l’Assemblée nationale ne prône le nationalisme ethnique », attisant la colère de leurs adversaires caquistes et péquistes.

Le ministre des Finances, Carlos Leitão, avait reproché la semaine dernière au parti politique dirigé par François Legault de s’être drapé d’un nationalisme ethnique. « Le genre de nationalisme que propose la CAQ est, à mon avis, un nationalisme ethnique. Je n’ai pas peur des mots. C’est ça qui est ça. Ils considèrent que la majorité française est attaquée par tous ces étrangers », avait-il affirmé, en anglais, dans un entretien au quotidien The Gazette, qui a été publié mercredi.



M. Leitão a refusé de se rétracter. Il a opposé le silence jeudi aux appels de la Coalition avenir Québec et du Parti québécois à répéter, en français, les propos qu’il a tenus, en anglais, dans une entrevue réalisée dans le West Island à Montréal.



« Le ministre peut bien nous accuser de créer de la division, mais ses propos n’ont rien de rassembleur. Ce qui crée de la division, ce sont les campagnes de peur du Parti libéral. Ce qui alimente le cynisme, ce sont les doubles discours. Pourquoi refuse-t-il de dire en français ce qu’il a dit en anglais ? Pourquoi ce double discours ? Qu’il assume ou qu’il s’excuse », a lancé le leader parlementaire du deuxième groupe d’opposition, François Bonnardel, en chambre. M. Leitão est demeuré assis.

Envoyé au front, le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, David Heurtel, s’est affairé à vilipender le programme de la CAQ en matière d’immigration. Il est tombé à bras raccourcis sur la promesse de soumettre les nouveaux arrivants à un « test de valeurs » avant de leur accorder un certificat de sélection du Québec. « La CAQ dit clairement qu’elle va imposer un test de valeurs aux immigrants reçus et que, si ce test-là n’est pas réussi, ces gens qui vont venir ici contribuer à l’économie du Québec et à son développement seront expulsés du Québec, M. le Président. Ça va être quoi, les valeurs ? Ça va être quoi, votre test ? C’est quoi, un Québécois, pour vous ? C’est quoi, pour être assez bon pour vous ? Qui va choisir ? Ce n’est pas ça, le Québec », a-t-il lancé lors de la période des questions. À aucun moment, il n’a accusé frontalement la CAQ de carburer au nationalisme ethnique.

Les élus libéraux se sont également abstenus de répéter l’expression « nationalisme ethnique » employée par M. Leitão afin de décrire la CAQ la semaine dernière. Cela dit, ils ont refusé de reconnaître, par le biais d’une motion de l’Assemblée nationale, l’absence de parti politique prônant un nationalisme ethnique au Parlement.

Québec solidaire était, lui, disposé à appuyer le projet de motion. « Je suis sûr que François Legault n’est pas un ethnique. Je suis sûr que François Legault n’est pas quelqu’un qui est xénophobe, etc. Ça, j’en suis sûr. Mais la politique, telle que pratiquée dans les dernières années, entraîne certains partis à se replier sur des politiques de ressentiment. Là, il se rappelle à l’ordre, il nous rappelle à l’ordre. Tant mieux, je l’appuie », a expliqué le député de Mercier, Amir Khadir.

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a quant à lui salué l’engagement politique de son confrère Carlos Leitão. « Je sais pour quelles raisons il fait de la politique. Je sais pourquoi il est motivé à faire de la politique. Je sais qu’il accorde beaucoup d’importance à la place de gens comme lui dans notre société, qui se sont bâtis et qui sont aujourd’hui ministre des Finances », a-t-il affirmé dans une mêlée de presse.