Publicités: Arcand défend les dépenses du gouvernement

Le président du Conseil du trésor, Pierre Arcand, a défendu mercredi les dépenses gouvernementales en matière d’information, de communication et de publicité. Celles-ci ont bondi à l’approche des élections générales. À elle seule, la promotion du « Plan économique du Québec, volet création d’emplois » a coûté 1,26 million de dollars en novembre et en décembre 2017. « [Le] plan économique du Québec, ce n’est pas juste un plan pour essayer de faire la promotion du parti », a-t-il précisé à l’Assemblée nationale. « C’est un plan économique du Québec dans lequel on parle de création d’emplois, d’accès, de réussite des jeunes, de l’effort économique du Québec qu’il faut faire. Et c’est pour ça qu’on dit qu’il faut faire avancer le Québec. C’est donc extrêmement positif. »