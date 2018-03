Le Parti québécois veut hausser la limite de vitesse sur les autoroutes

Le Parti québécois veut « mettre fin à l’hypocrisie » sur les autoroutes québécoises en tirant vers le haut la vitesse maximale permise.

« Est-ce que c’est 115 km/h ? Est-ce que c’est 120 km/h ? » Le porte-parole de l’opposition officielle en matière de Transports, Martin Ouellet, propose la mise sur pied d’un comité d’experts afin de trancher la question. Il soumettra un amendement en ce sens au projet de Loi modifiant le Code de la sécurité routière, qui est actuellement passé au peigne fin par les élus de l’Assemblée nationale.

« Au Québec, sur une autoroute, malgré le fait que c’est annoncé à 100 kilomètres, les gens roulent plus vite que 100 kilomètres et surtout les policiers, policières du Québec appliquent une certaine tolérance avant de donner des « tickets » pour ceux et celles qui dépassent la limite », a déclaré M. Ouellet. « Il est temps d’adapter la législation à la réalité », a ajouté son confrère André Villeneuve.

La proposition de « hausser la limite de vitesse sur les autoroutes et sur certaines routes principales » tout en « augment[ant] les contrôles policiers visant la vitesse sur l’ensemble du réseau routier, plus particulièrement […] les zones de travaux routiers [notamment] et lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes » faisait partie de la synthèse de la consultation publique sur la sécurité routière menée en 2017.

