Candidature: la CAQ dit oui au «visage découvert»

Les personnes en situation d’autorité ne devraient pas porter de signes religieux, selon la Coalition avenir Québec (CAQ), mais un futur député à l’Assemblée nationale serait libre de le faire. Le chef de la CAQ, François Legault, ne s’est, en effet, pas opposé à la récente modification du règlement du Directeur général des élections du Québec (DGEQ) qui n’oblige plus un candidat aux élections à se photographier « tête découverte ». « On a la même position depuis le début, les personnes qui sont en autorité, incluant les enseignants, ne devraient pas pouvoir porter un signe religieux. Par contre, quelqu’un qui se présente, comme candidat à une élection, bien, ce sera aux citoyens de décider s’ils veulent l’élire ou non. Donc, on ne considère pas vraiment que c’est une situation d’autorité », a-t-il dit. Contrairement au Parti québécois, qui possède une politique appelant à une certaine réserve, la CAQ est « théoriquement » ouverte à des candidats portant un signe religieux, a ajouté M. Legault. Le règlement modifié du DGEQ entrera en vigueur le 22 mars prochain. Dorénavant, il permettra à toute personne portant un voile, un turban ou autre couvre-chef de se présenter aux élections, pour peu qu’elle ait le « visage découvert ».