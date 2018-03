Québec sévit contre les boissons alcoolisées sucrées

Québec interdira la vente de boissons sucrées à haute teneur en alcool dans les dépanneurs et les épiceries, deux semaines après la mort d’une adolescente qui aurait consommé ce type de breuvage alcoolisé.



La ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, et le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, doivent en faire l’annonce mardi après-midi.



La semaine dernière, la ministre Charlebois avait fait savoir que le gouvernement Couillard préparait une offensive contre les « mélanges explosifs » que représentent selon elle les boissons alcoolisées sucrées.



Elle n’avait pas écarté la possibilité de resserrer le Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques pour restreindre l’accès à ce type de boissons.



Le 5 mars, le groupe produisant la boisson FCKD UP a annoncé son retrait des tablettes.



Athéna Gervais aurait consommé ce breuvage dont le taux d’alcool est de 11,9 % quelques heures avant de mourir, selon ses amis.



Santé Canada a de son côté fait un rappel quant à la dangerosité de ce type de boisson.