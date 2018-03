Jean-Marc Fournier ne se représentera pas aux prochaines élections

Le député de Saint-Laurent, ministre responsable des Relations canadiennes et leader parlementaire du gouvernement, Jean-Marc Fournier, a annoncé lundi après-midi qu’il quitte la vie politique, 24 ans après son entrée sur la scène politique.

L’avocat de formation a été élu une première fois en 1994. Il a été à la tête de six ministères, en plus d’être ministre responsable de la Montérégie. Il a quitté la politique brièvement, entre 2008 et 2010, année de sa réélection à la partielle de Saint-Laurent.

Jean-Marc Fournier a évoqué son désir de renoncer à la vie politique pour la première fois au mois de septembre. Il s’était présenté devant la presse, l’air décontenancé, pour réfuter des allégations de trafic d’influence le concernant.

Il a depuis refusé de commenter son avenir politique, se contentant de répéter qu’il ferait une annonce en temps et lieu.

En juin, Jean-Marc Fournier a obtenu le dossier de l’offensive constitutionnelle tranquille du gouvernement Couillard. Il s’est depuis attelé à faire la promotion de la Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes dans le reste du Canada.

L’approche qu’il défend depuis des mois a cependant reçu un accueil tiède, tant du premier ministre Justin Trudeau que des journalistes du reste du Canada.

Les milieux universitaires et les chefs conservateur et néodémocrate, Andrew Sheer et Jagmeet Singh, se sont en revanche montrés ouverts à son approche.

Jean-Marc Fournier a aussi dû composer, en 2005, avec une grève étudiante de grande ampleur. À titre de ministre de l’Éducation, il était alors parvenu à conclure une entente de principe avec deux des trois fédérations représentant les quelque 175 000 étudiants en grève.