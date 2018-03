Philippe Couillard rencontrera Emmanuel Macron en France

Philippe Couillard effectuera dès lundi une visite de cinq jours en France dans le cadre de la 20e Rencontre alternée des premiers ministres québécois et français.

À l’invitation de son homologue français, Édouard Philippe, la visite de M. Couillard a pour but d’approfondir les liens commerciaux, politiques et institutionnels entre les deux États.

Le premier ministre québécois aura également un entretien avec le président Emmanuel Macron, à l’Élysée.

Le dossier de Bombardier, qui a cédé le contrôle de la CSeries au géant français Airbus, sera notamment à l’ordre du jour. M. Couillard doit d’ailleurs se rendre au siège social d’Airbus, à Toulouse, pour rencontrer le grand patron Tom Anders.

Dans cette mission, Philippe Couillard est accompagné de quelques membres de son cabinet, dont la ministre des Relations internationales Christine Saint-Pierre.

Par voie de communiqué, le premier ministre rappelle l’importance de la relation «directe et privilégiée» entre le Québec et la France, précisant qu’il travaillera de concert avec les dirigeants français pour que celle-ci «puisse continuer de grandir». Il ajoute que cette 20e Rencontre alternée sera l’occasion d’échanger sur les enjeux du 21e siècle et sur la façon de collaborer encore davantage pour y faire face.