Le PLQ poursuit sa descente

Un retour en politique pour Mario Dumont ou Pierre Karl Péladeau ? Pourquoi pas, indiquent les résultats du sondage Léger. Mais si un nom fait plus largement consensus, c’est celui de l’entrepreneur Alexandre Taillefer.À la question « Souhaitez-vous que les personnes suivantes se présentent en politique provincial dans un avenir rapproché ? », c’est Mario Dumont qui a obtenu le plus haut taux de réponse positive (45 %). Environ un répondant sur trois ne souhaite pas un retour de M. Dumont.Les résultats sont plus polarisés pour Pierre Karl Péladeau — qui laisse entendre qu’il aimerait revenir en politique. Un nombre égal de répondants aimeraient le voir revenir ou souhaitent qu’il ne le fasse pas (41 %).Quant à Alexandre Taillefer, 39 % des répondants souhaiteraient le voir en politique, contre 25 % qui répondent non à la question. M. Taillefer transcende les lignes de parti : les péquistes, les caquistes et les solidaires aimeraient tous qu’il fasse le saut.Autrement, Léger a aussi sondé les répondants pour savoir si certains députés sont un atout (ou pas) pour leur parti. Sur les dix noms cités, c’est Véronique Hivon qui obtient les meilleurs résultats (44 % disent un atout, contre 19 %). Gabriel Nadeau-Dubois (43 % un atout, contre 31 %) et Jean-Martin Aussant (34 % contre 27 %) suivent.