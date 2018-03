Investiture du PQ dans Pointe-aux-Trembles: Aussant récolte l’appui de Léger

La « machine » de Nicole Léger se met en marche au service du candidat à l'investiture du Parti québécois dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles, Jean-Martin Aussant.



La députée sortante Nicole Léger, ainsi que 10 des 12 membres de l'exécutif local du PQ se rangent derrière la candidature de l'ex-chef d'Option nationale.



La population de l'est de l'île de Montréal « a besoin » d'un député au « profil économique », a fait valoir Mme Léger à l'occasion d'une conférence de presse vendredi. « Tu sauras prendre soin de mon monde ici à Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est et de porter leurs désirs et leur vision du quartier vers les hautes instances. Tu incarnes bien ce bagage de l'économique, du social et de la culture », a-t-elle déclaré, avant de gratifier d'une franche accolade M. Aussant. « C'est un privilège pour nous d'avoir Jean-Martin dans Pointe-aux-Trembles », a-t-elle ajouté.

«Il faut travailler parce que la CAQ a pris la tête des sondages. Vous savez, moi, je suis au bout de l'île. C'est Repentigny, Lanaudière qui [sont face à moi], je mets mes mains en croix pour pas que la CAQ rentre sur l'île de Montréal. Je leur dis: Allez-vous-en vers Québec!»

L'ancien directeur général du Chantier de l’économie sociale a dit avoir « bien hâte de mettre son expérience politique et économique » au profit des Pointeliers. « Il est temps que l'est de Montréal et Pointe-aux-Trembles reprennent leur place et leur importance dans le paysage économique et politique du Québec », a déclaré Jean-Martin Aussant.



Les membres du PQ dans « PAT » choisiront le 15 avril prochain la personne qui portera les couleurs de leur formation politique lors des prochaines élections générales. Jean-Martin Aussant a annoncé sa candidature à l'investiture mardi, plus d'un mois après que le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, Maxime Laporte, ait amorcé son porte-à-porte.



L'avocat de 30 ans est arrivé dans Pointe-aux-Trembles « comme un cheveu sur la soupe », a relaté Mme Léger. L'élue, qui cumule plus de 22 ans de vie politique, se désole de ne pas avoir pu échanger avec M. Laporte comme elle l'a fait avec M. Aussant dans les jours suivants l'annonce de son retrait de la vie politique. « J'aurais aimé ça qu'on puisse partager et parler ensemble préalablement », a-t-elle dit à la presse. L'état-major du PQ aurait également souhaité être avisé de la volonté du président de la SSJB à sauter dans l'arène politique, a poursuivi Mme Léger. « Le parti a quand même 125 circonscriptions à combler. Peut-être qu'il aurait été intéressant qu'il y ait des discussions », a-t-elle fait remarquer.



M. Laporte bénéficie de l'appui d'une membre de l'exécutif de « PAT » en plus de plusieurs militants sans oublier des alliés du député bloquiste de La Pointe-de-l'Île, Mario Beaulieu. « C'est le PQ de Pointe-aux-Trembles qui va faire l'investiture. Ce n'est pas le Bloc québécois, ce n'est pas Mario Beaulieu du Bloc québécois », a averti Nicole Léger. Elle a pris soin de rappeler que « l'équipe de Nicole Léger était là pour l'aider, pour le soutenir » afin qu'il se fasse élire à la Chambre des communes.



Cela dit, la députée québécoise se garde d'inciter Maxime Laporte à renoncer à sa candidature. « C'est une bonne candidature. Maxime peut faire sa campagne, s'il le désire. Mais, c'est Jean-Martin qui est mon choix », a-t-elle déclaré à sept mois des élections générales. « On va faire la démonstration que c'est toi Jean-Martin qui doit faire cette lutte pour les élections et renverser le PLQ et la CAQ dans Pointe-aux-Trembles. C'est cela qu'il faut viser. [...] Je dis aux membres qu'il nous faut Jean-Martin pour affronter les adversaires, calmer les ardeurs artificielles de la CAQ et repousser cette gouvernance de l'austérité et de la corruption du PLQ. C'est de cela qu'il est question. »